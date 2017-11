La Reina Letizia reclama a los políticos compromiso para combatir el cáncer

La Reina Letizia instó a los actores políticos a comprometerse más en la lucha contra el cáncer durante su intervención al clausurar en México la Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer. Doña Letizia, además, subrayó en su mensaje la importancia de la prevención para atajar la enfermedad y reclamó la implicación de los gestores públicos.

"Todo esto implica también a los gestores públicos, de sus compromisos, capacidad de acción y agenda política", subrayó la Reina de España al cierre de este congreso que reunió en Ciudad de México a 300 expertos de 70 países y se celebraba por primera vez en América Latina.

En su discurso, destacó la importancia de la prevención, que relacionó con los hábitos saludables, pero también con dar a la gente las herramientas y el conocimiento para evaluar su estado de salud.

Consideró fundamental también el estado de ánimo, "la actitud", para vencer el cáncer, y lo hizo a través de la experiencia de Ana, una joven española de 23 años, superviviente de cáncer, que una vez le explicó que su lucha fue "contra estas células malignas", pero sobre todo para "controlar mi estado mental y anímico", recordó la Reina.

Para su discurso de despedida escogió un vestido ajustado de Felipe Varela confeccionado con el tejido que arrasa esta temporada: el terciopelo.

Con su participación en la cumbre, la Reina Letizia cerró una visita de dos días a México. El lunes acudió a la Cruz Roja Mexicana en compañía de la ministra de Sanidad española, Dolors Montserrat, y el embajador de España en México, Luis Fernández-Cid. En la sede de la institución, habló con rescatistas, médicos y voluntarios e incluso montó despensas para afectados de los terremotos.

Ese mismo día tuvo una reunión privada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera. Además, la Reina de España asistió a la cena inaugural de la cumbre, donde protagonizó un divertido momento cuando se movió al ritmo de la canción "Where is the love", interpretada por el cantante Taboo, de "The Black Eyed Peas", de ascendencia mexicana, y que sorprendía a los presentes animándose a cantar una de sus canciones más conocidas consiguiendo que toda la sala se animara a bailar, Doña Letizia incluida, a quien el artista internacional no dudo en acercarse para bailar mientras la agarraba del hombro y ella seguía su ritmo.