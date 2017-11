Amor marciano en la lotería

Dos jóvenes, ella extraterrestre y él terrícola, protagonizan este año el anuncio de la lotería de Navidad, un "cuento de Navidad" de amor marciano y "mágico" que firma el director Alejandro Amenábar.

Para la campaña publicitaria de la lotería de Navidad, presentada en Madrid, Amenábar no se ha conformado con hacer un anuncio, sino que ha creado el cortometraje "Danielle", de casi 20 minutos de duración y del que nacen los tres "spots" que se emitirán en televisión. Se trata de una historia de ciencia ficción que conjuga la vida cotidiana con elementos mágicos, explicó Amenábar, que la ha definido como un "cuento de Navidad" en el que la suerte tiene que ver con el amor y no con el dinero. Daniel, un joven interpretado por el actor Daniel Luque, se da de bruces en una administración de loterías con Danielle, una misteriosa mujer (Charlotte Vega) que apenas habla: no es que sea tímida, es que es extraterrestre, y aprender los códigos terrícolas lleva su tiempo. La suerte este año, a ojos de Amenábar, tiene que ver con compartir y amar.

"Hay algo que los humanos no entendéis, ya nacéis con suerte: la suerte de vivir un planeta así, de sentir las cosas que sentís, la de necesitaros los unos a los otros", dice la protagonista en uno de los anuncios. Preguntado por la presión que conlleva realizar una campaña publicitaria tan esperada, el realizador reconoció que las críticas forman parte de su profesión. "Al principio, siempre lo coges con un poquito de miedo y con responsabilidad. Luego, con ilusión en una historia en la que creíamos todos, tanto el equipo creativo de Leo Burnett como yo", subrayó el director de 'Tesis', 'Abre los ojos', 'Los otros', 'Mar adentro' y 'Ágora', entre otras.

"Esto es una peliculita. Es una historia de amor que habla de la suerte por supuesto, habla de la Navidad y habla de los ovnis", explicó el director de cine. Preguntado por la presencia de la ciencia ficción en el anuncio, Amenábar ha aclarado que este ingrediente ha sido lo que más le apetecía de esta historia cuando se la presentaron. "Para mí, la hacía más sugerente, el elemento alienígena", remachó. "Es un cuento de Navidad alienígena", indicó.

En relación con el rodaje, el director apuntó que vivió "muy bien" el rodaje porque ha habido "muy buena química", pero añadió que fue "duro" ya que retratar la Navidad en el mes de octubre "ha dado guerra". "Estábamos prácticamente en verano", recordó para después insistir en que ha habido "muy buena conexión entre todo el equipo".