Miss Venezuela quiere el puesto de Maduro

La nueva reina de belleza de Venezuela, Sthefany Gutiérrez, manifestó ayer sin tapujos su interés por hacer carrera política y se mostró a favor de las mujeres de la industria del entretenimiento que en las últimas semanas han denunciado haber sufrido acoso o abuso sexual en varias partes del mundo.

"Me encantaría optar por un cargo político porque me gustan las ciencias políticas. Ser presidenta de mi país ¿por qué no? Tengo 18 años y creo que puedo seguir estudiando y preparándome para eso", dijo la estudiante de Derecho durante un encuentro con la prensa, un día después de haber sido coronada como la nueva Miss Venezuela.

Aseguró que dedicarse al activismo político, incluso en un país tan polarizado como el suyo, la "llenaría" de satisfacciones "porque estaría ayudando de una u otra forma (...) a sacar adelante" la nación petrolera, sumida en una profunda crisis con hiperinflación y escasez generalizada. Cree además que haber alcanzado el título de la mujer más bella del país le brinda una "oportunidad más grande para lograr" estas metas.

Consultada sobre las denuncias de acoso y abuso sexual que han hecho públicas varias modelos y actrices, la joven no dudó en repudiar estas prácticas ocurridas dentro del mundo del espectáculo e instó a las venezolanas a no callar ante agresiones similares. "La persona que se sienta acosada sexualmente tiene que denunciarlo de inmediato, sea en la industria del entretenimiento o sea en la vida común. Es algo muy delicado, creo que ninguna mujer debería pasar por eso, porque nosotras las mujeres nos debemos respeto", sostuvo.