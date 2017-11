El creador de la serie "Mad Men", acusado de acoso

| Kater Gordon, una exguionista de "Mad Men", acusó ayer al creador de esa serie, Matthew Weiner, de haberla acosado sexualmente. Gordon, que hizo pública su denuncia a través del portal The Information, indicó que el suceso tuvo lugar durante una jornada laboral en la que ambos estuvieron trabajando hasta tarde, y en la que Weiner le dijo que le dejase verla desnuda. La mujer trató de obviar esas palabras y ambos siguieron trabajando para finalizar un guión. Un año después, la mujer, que había ganado un Emmy por su trabajo en la serie, fue despedida y no volvió a trabajar nunca en Hollywood. Gordon reconoció sentirse "amenazada y devaluada" tras el comentario de su superior, e indicó que el suceso hizo mella en ella y en sus habilidades a la hora de escribir. Los representantes de Weiner aseguran que su cliente no recuerda haber hecho ese comentario. Gordon comenzó su carrera como asistenta personal de Weiner en 2007 y, menos de un año después, fue ascendida como asistenta de los guionistas de la serie. "Él luchó por mí. Fue extremadamente satisfactorio", admitió la mujer, quien aseguró que no hizo pública esta denuncia en su momento por miedo.