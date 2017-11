Steven Seagal se suma al reparto de presuntos acosadores

"Fui constantemente abusada y violada. Tuve una vida antes de Steven Seagal y otra después de él". Estas acusaciones sobre el protagonista de "Difícil de matar", estrella del cine de acción finisecular, las vertió hace siete años Kelly LeBrock, que estuvo casada nueve años con el intérprete. En aquel año de 2010, otras dos mujeres, Kayden Nguyen y Blair Robinson, denunciaron haber sido acosadas por el actor. Pero no ha sido hasta el estallido del caso "Weinstein", el todopoderoso productor de Hollywood acusado de acosar a decenas de actrices y de violar a varias de ellas, que la industria del cine se ha empezado a tomar en serio las denuncias contra sus estrellas, incluido el ajado madelman de rostro pétreo, al que le llueven nuevas acusaciones.

Dos conocidas actrices, Julianna Margulies y Portia de Rossi, han relatado sendos casos de acoso protagonizados por Seagal. Margulies, protagonista de la serie "The Good Wife", situó el suceso en la década de los noventa del pasado siglo, cuando Seagal estaba en la cúspide de su carrera y la actriz daba sus primeros pasos en el cine. Margulies, de hecho, debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en un filme de Seagal: "Buscando justicia", de 1991.

Según relata la actriz, Seagal le citó para una audición nocturna en un apartamento de Nueva York. Al llegar, el actor le mostró un arma. "Grité para poder salir de allí", afirmaba Margulies, días atrás, en una entrevista radiofónica. Otra supuesta audición fue la que llevó a Portia de Rossi a la oficina de Seagal. "Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras bajaba la cremallera de sus pantalones de cuero", revela la actriz, esposa de la presentadora Ellen DeGeneres y conocida por "Ally McBeal", quien asegura además que su representante conocía las intenciones del intérprete.

Seagal no es la única estrella que se ha unido en los últimos días a la lista de presuntos acosadores de Hollywood. Jeffrey Tambor, protagonista de "Transparent", está siendo investigado por la productora de la ficción, Amazon, por una denuncia de acoso sexual realizada por una antigua asistente del actor, Van Barnes. Tambor ha negado haber tenido cualquier tipo de comportamiento inapropiado.

Además, cinco mujeres han acusado al cómico estadounidense Louis C.K. de conducta sexual indebida. Las cómicas Dana Min Goodman y Julia Wolov dijeron que Louis C.K. se desnudó y masturbó frente a ellas en el año 2002, después de invitarlas a su hotel tras una actuación. Otra, Abby Schachner, explicó que en 2003 llamó al conocido cómico para que acudiese a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba mientras hablaban por teléfono. Rebecca Corry, otra cómica, aseguró que Louis C.K., con el que coincidió en un programa de televisión, le pidió permiso para masturbarse frente a ella, algo que rechazó. La quinta mujer, que pidió el anonimato, dijo que el actor y guionista le solicitó lo mismo varias veces a finales de los años 90.

Y la ofensiva continúa contra Kevin Spacey. La última acusación es de la periodista Heather Unruh, que ha demandado al actor por tratar de agredir sexualmente a su hijo, de 18 años, en un bar de Natucket (Massachusetts, Estados Unidos) el año pasado. Además, Ridley Scott eliminará a Spacey de su película "All the Money in the World", que ya estaba terminada. El cineasta volverá a rodar las escenas del actor, que será sustituido por Christopher Plummer.