El presunto abuso en "Gran Hermano" no se investigará

| La Guardia Civil no investigará el presunto abuso sexual a una concursante del programa "Gran Hermano Revolution" por parte de otro participante expulsado porque para ello se requiere una denuncia de la posible víctima, algo que no ha ocurrido. Fuentes del Instituto Armado recalcan que el caso no está judicializado y que el visionado de las imágenes solo puede hacerse si solo un juez determina que es "fundamental" para una causa. La dirección del concurso denunció ante la Guardia Civil un presunto abuso sexual en la madrugada de este sábado en la casa situada en Guadalix de la Sierra. Dos concursantes de 24 años y que son pareja, José María López y Carlota Pérez, estaban metidos en la misma cama tras una fiesta nocturna y pudo haber un presunto delito de abuso.