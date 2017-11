Diego Matamoros descubre que su hija no es suya

Diego Matamoros ha recibido un duro golpe. Las pruebas de ADN a las que se sometió para saber si la hija que tuvo con Tanit Grande era suya han dado negativo: el hijo de Kiko Matamoros no es el padre de la menor.

Un varapalo que ha desvelado en exclusiva para la revista 'Semana'. Completamente destrozado, Diego afirma que se enteró el pasado 1 de noviembre al recibir un correo electrónico del laboratorio donde se realizó las pruebas genéticas.

"Para mí esto es comparable a una muerte en vida"

"Para mí esto es comparable a una muerte en vida, la niña está ahí, está a mi alcance pero ya no es nada mío. Dar ese paso y contarlo incluso me avergüenza, aceptar que he vivido engañado, que quien yo creía que era mi hija es la hija de otro me cuesta", expresa Diego a la publicación.

Completamente roto de dolor, Diego ve a la pequeña como una víctima de todo esto: "La niña también es víctima de todo. ¡Es que ella me llamaba papá! Tengo la sensación de que no sé con quien he estado viviendo, que he perdido mi tiempo y mi vida. Hay veces que me levanto y pienso que voy a ver a mi hija, que voy a estar con ella... La realidad es muy dura, me han quitado el futuro con ella, me han quitado todo".

"Mi familia ha estado conmigo en todo momento"

Una realidad dramática para Diego en la que su familia le apoya al 100%: "Mi familia también es una parte damnificada. Laura está muy preocupada por mí. Ellos han estado conmigo en todo momento y me animan a que tire hacia delante". Además, el propio Matamoros confiesa que ha necesitado ayuda psicológica: "He necesitado ayuda, tengo que avanzar, necesitaré olvidarme de la que era mi hija pero primero tendré que aceptarlo. Yo quiero ser feliz, pero esto siempre va a ser una cicatriz que tenga ahí, necesito tiempo para poder superar todo esto".