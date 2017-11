David Summers se pasa al coaching

La Tierra "es de todos" y por eso David Summers no cree "ni en fronteras ni en nacionalismos", aseguró ayer en la presentación de "Hoy me he levantado dando un salto mortal", un libro de "coaching" basado en las experiencias vitales del vocalista de Hombres G, "uno de los mejores grupos del mundo".

"Si todos fuéramos amables unos con otros todo sería mucho más fácil, como digo en mi canción '¿Por qué no ser amigos?, deberíamos intentar convivir y ser amigos, aunque seamos diferentes'. Lo ideal sería que la compartiéramos de buen rollo", apostilló el cantante. Aunque no se siente "lo suficientemente mayor o experimentado" para "hacer un libro de lecciones o pautas a seguir" sí le ha parecido, después de más de treinta años de carrera, llegado el momento de "recoger algunas experiencias que puedan ayudar a la gente a disfrutar. Para escribir el libro (Alienta Editorial) el madrileño (1964) ha tenido que "sacar el tiempo" de su apretada agenda con la banda Hombres G, con la que prepara un nuevo disco.

"He escrito toda mi vida, tengo cientos de cuadernos con canciones, poesía y narraciones cortas, siempre he intentado divertirme con las palabras y construir cosas bonitas con ellas. En el colegio odiaba la clase de lengua pero me encantaba la literatura y era el que hacía las mejores redacciones", recordó el cantautor, para quien escribir "tantas páginas sobre el mismo tema" era un reto.

El trabajo, la creatividad, el éxito y el fracaso son algunos de los capítulos que componen el libro que para Leopoldo Abadía, autor del prólogo, "no es una biografía", ni tampoco "un libro de autoayuda". Es, dijo el profesor y escritor, algo "mucho más serio que eso, es un libro de filosofía, que dice cosas muy importantes como 'continúa, no pares nunca' o 'el fracaso forja el carácter'".