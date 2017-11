Cristina Pedroche copia a Rihanna.

Cristina Pedroche es todo un referente en España por su estilo. La presentadora sorprende en numerosas ocasiones con sus estilismos. A Pedroche no le importan las críticas y, por eso, no duda en atreverse con todo tipo de prendas.



Lo mismo hace una de sus principales musas, Rihanna. En más de una ocasión, la propia Cristina Pedroche ha alabado las maneras y las apariciones públicas de la artista de Barbados.



La admiración de Cristina Pedroche por Rihanna ha llegado hasta tal punto que la madrileña, no ha dudado en copiar el look de la famosa cantante.





A veces me vengo arriba y me siento Riri jajajaja?????? #yaquisierayo ??????? Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 10:09 PST