Medio siglo de David Guetta

David Guetta cumple hoy 50 años como el pinchadiscos que más ha contribuido a popularizar la música electrónica, un arduo camino que comenzó en los clubes parisinos durante los 90, cuando la música "house" era desconocida en Francia.

Nacido en París el 7 de noviembre de 1967 de un padre marroquí de origen judío y una madre belga, el principal embajador de la música electrónica en el planeta, autor de "This One's For You", "Love Is Gone" y "When love takes over", fue antes de todo un pionero en la introducción de la música electrónica en su país.

Guetta, que ha alternado su faceta de DJ con la de productor musical, dio sus primeros pasos a los 17 años, en Le Broad, un local referencia de la movida parisina de los años 80 destinado principalmente a un público homosexual.

Desde esta sala en el corazón de París, empezó pinchando canciones del universo del pop y rock hasta que en 1987 escuchó en la radio francesa a Farley "Jackmaster" Funk, considerado por muchos un padre del "house" -una vertiente "light" de la música disco nacida en los años 80 en Estados Unidos-.A partir de entonces, el joven de pelo largo y rubio y sonrisa perenne -confeso admirador del "Thriller" de Michael Jackson- se decidió a mezclar la cadenciosa música negra estadounidense con sonidos y ritmos electrónicos a través de un sintetizador.

Junto a Laurent Garnier, otro DJ francés, y los famosos Daft Punk, Guetta está considerado el principal impulsor del "house" en Francia.

Pero también fue pionero en su país en introducir una nueva concepción del pinchadiscos gracias a sus viajes a Londres. "Allí (Londres) el DJ estaba en un podio y todo el mundo le miraba. En París, la gente no me hacía ningún caso. Bailaban, coqueteaban, hablaban", evocó Guetta en una entrevista a "Le Parisien".

En 1994, cuando se casó con su primera mujer, Cathy Guetta, dio otro empujón más a su carrera, al asumir la dirección artística de la mítica sala de conciertos parisina Bataclán, la misma que hace dos años fue escenario de un terrible atentado yihadista que dejó 89 muertos.

A mediados de los 90, inició sus sesiones en Berlín y en Ibiza. A partir de los 2000 y gracias al éxito del recopilatorio "Fuck Me I'm Famous", el DJ explotó internacionalmente y comenzó a actuar en Miami, Sao Paulo, Amsterdam, Shangai y Beirut, entre otras ciudades.

Guetta, que ha colaborado con nombres como Madonna, Rihanna y Michael Jackson, tiene varios hitos en su carrera, uno de los más sonados fue su concierto en plena torre Eiffel en junio de 2016 para la apertura de la Eurocopa.

"Es increíble ver en lo que la cultura DJ se ha convertido. Cuando comencé, no era nada", evocó el artista, quien cobra unos 250.000 euros por sesión, ha vendido más 10 millones de discos y cuenta con al menos 53 millones de seguidores en las redes sociales.

"Soy como un monje 'Jedi'. No tomo alcohol, ni fumo, ni me drogo. Hago deporte y sigo un régimen. El único problema es el sueño", asegura Guetta.