Netflix rompe con Kevin Spacey

La plataforma Netflix anunció ayer que ha roto cualquier lazo con Kevin Spacey y subrayó que no seguirá adelante con la serie "House of Cards" mientras esta siga incluyendo al actor.

"Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo relacionado a la serie", indicó en un comunicado la compañía.

La interrupción a la que se refiere la plataforma es el vigente parón en el rodaje de la serie y los escritores de la serie estarían llevando a cabo cambios en el guion de su sexta y última temporada con objeto de que la historia no incluya a Frank Underwood, el personaje interpretado por Spacey, según informó ayer "The Hollywood Reporter".

Horas antes, la publicación especializada "Variety" apuntaba en la misma dirección, citando fuentes que aseguran que los productores de la serie estudiaban la posibilidad de "matar" al personaje para que no aparezca en la próxima temporada.

Netflix, asimismo, ha decidido desentenderse de la película sobre el escritor Gore Vidal que acababa de rodar el actor y que, en principio, iba a ser emitida por Netflix.

Según los testimonios recogidos por "The Hollywood Reporter", el guión de la sexta y última temporada de "House of Cards" estaba prácticamente finalizado antes de que el actor Anthony Rapp acusara el pasado domingo a Spacey de un caso de acoso sexual en 1986, cuando ambos tenían 14 y 26 años, respectivamente.

La publicación señaló que los dos primeros capítulos de esa nueva temporada ya habían sido rodados y que la preparación para el tercero ya estaba en marcha cuando saltó el escándalo.

Fuentes de la revista detallaron que el parón, que podría alargarse durante más de dos semanas, se debe a que los responsables de la serie quieren dar margen a los guionistas para introducir los cambios necesarios en el guión y hacer desaparecer de él a Spacey, que también es productor ejecutivo de la serie.

Tras esa decisión, ocho trabajadores y exempleados del rodaje de "House of Cards" también acusaron al actor de agresiones y abusos sexuales durante la producción de la serie.

Spacey se encuentra ahora en el punto de mira de Hollywood tras esta polémica, que está haciendo tambalear la carrera del doble ganador del Óscar.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba ese episodio, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía "la más sincera disculpa". "Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Las acusaciones contra Kevin Spacey y Dustin Hoffman agravaron esta semana la tormenta de escándalos de abuso y acoso sexual en Hollywood, unos incidentes que, aunque a menudo silenciados, han sido sin embargo frecuentes en la historia del cine.