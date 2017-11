Kevin Spacey, investigado por la Policía británica por acosar a un joven

El actor estadounidense Kevin Spacey sigue en el centro de un escándalo por acoso sexual que se acrecienta. Ahora un joven actor británico acusa al protagonista de "House of cards" y "American beauty" de haberle asaltado sexualmente en Londres. Los hechos, que están siendo investigados ya por la Policía británica, tuvieron lugar en 2008, mientras Spacey trabajaba en la capital del Reino Unido como director artístico del teatro Old Vic.

Según informa "The Guardian", la presunta víctima, ahora de 32 años, afirma que Spacey abusó de él después de que se desmayara en su casa, donde compartieron una bebida después de que el demandante, que entonces tenía 23 años, le pidiera a Spacey que le ayudara a lanzar su carrera. Spacey ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por varios empleados actuales y anteriores de la serie de Netflix "House of cards". El primero en denunciar presuntos abusos sexuales por parte del intérprete fue el actor Anthony Rapp, que manifestó que Spacey le acosó sexualmente cuando tenía 14 años.

La productora del drama político, Media Rights Capital, ha habilitado un número de teléfono para que los trabajadores de la serie puedan remitir sus quejas de manera anónima.

Uno de los miembros del equipo de "House of cards" ha explicado que Spacey le acosó mientras le llevaba en coche hacia una de las localizaciones. Cuando llegaron a la caravana del actor, que le había puesto la mano en la entrepierna, Spacey abandonó el vehículo "muy nervioso". "No me cabe duda de que este tipo de comportamiento depredador era una rutina para él y que mi experiencia fue solo una de muchas. Kevin no tenía escrúpulos para aprovechar su estatus y su posición", afirma el trabajador en cuestión. "Era un ambiente tóxico para los hombres jóvenes que tenían que interactuar con él, ya fueran miembros del equipo, del reparto o actores secundarios", añade.

Otro miembro del equipo de "House of cards" ha admitido que Spacey le puso las manos encima "de maneras extrañas". Por otro lado, una trabajadora ha explicado que los miembros del set conocían la conducta inapropiada del actor, que fingía falsas peleas para establecer contacto físico, además de tocar la entrepierna de algunos hombres después de un apretón de manos. "Los hombres con los que he trabajado me confesaron que se sentían muy incómodos", lamenta la trabajadora. Netflix anunció este martes que la producción de la sexta y última temporada de "House of cards" se ha suspendido "hasta nueva orden" para revisar la situación actual y "abordar las preocupaciones del equipo".

Hollywood vive inmerso en una gran polémica después de que las múltiples acusaciones en contra del otrora todopoderoso productor Harry Weinstein hayan animado a otras víctimas de abusos sexuales a denunciar a actores como Dustin Hoffman o Kevin Spacey por incidentes similares. El "caso Weinstein" conoció ayer otra de sus víctimas. La actriz estadounidense de padre español Paz de la Huerta aseguró ayer que el productor, acusado por decenas de mujeres de diferentes episodios de agresión sexual, la violó en dos ocasiones, según informó la cadena CBS.

El fiscal de Manhattan en Nueva York, Cyrus R. Vance Jr., confirmó que conoce estas acusaciones y que ha asignado un investigador para el caso. De la Huerta, conocida por su participación en la serie "Boardwalk Empire", dijo que en octubre de 2010 Weinstein se ofreció a llevarla a su casa tras una fiesta dado que los dos vivían en el mismo barrio de Nueva York. Según su relato, Weinstein insistió en que se tomaran algo y acabaron entrando en el apartamento de la actriz, donde el productor le quitó el vestido y la forzó a tener relaciones sexuales con él. El 23 de diciembre del mismo año, Weinstein se presentó de nuevo en su apartamento y supuestamente la violó por segunda vez. Con respecto a esta segunda agresión, De la Huerta afirmó que había bebido y que no se encontraba en condiciones de tener relaciones sexuales consentidas.

Las denuncias por acoso en el mundo del cine proliferan. Ayer un actor británico de 23 años acusó públicamente a un exrepresentante de Hollywood de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 14 años, mientras que otros dos jóvenes han presentado demandas por hechos similares ante la Policía de Los Ángeles. Jack Edwards envió una carta al diario "Los Angeles Times" asegurando que Tyler Grasham abusó de él cuando el agente trabajaba para la agencia APA, una de las más potentes de Hollywood.

Edwards relató al periódico que se tomó una pastilla que le dio el agente para calmar su ansiedad y que lo siguiente que recuerda es que se despertó en la cama, sin poder moverse, y con Grasham acariciando sus genitales.