El "testamento vital" de U2

Universal confirmó ayer lo que era un secreto a voces, que el decimocuarto álbum de estudio de U2, "Songs of experience", saldrá a la venta el 1 de diciembre. Serán 13 canciones compuestas desde el punto de vista que el poeta irlandés Brendan Kennelly sugirió a Bono: "Escribe como si estuvieras muerto". Y, al parecer, el cantante de U2 no tuvo que echarle demasiada imaginación. Durante el proceso de composición del álbum, terminado a principios de año, Bono sufrió un grave susto relacionado con su salud, según confesó The Edge en una entrevista y Bono confirmó después, sin que ninguno quisiese dar más detalles de lo ocurrido.

El caso es que las canciones, de las que ya se conocen cuatro, las festivas "You're the best thing about me" y "Get out Of your own way"; la roquera "The blackout" y la filtrada "American soul" -que retoma un riff de "Volcano", de su anterior álbum- son una especie de cartas íntimas a lugares y a personas cercanas al corazón de Bono: su familia, amigos, fans y para sí mismo.

El álbum ha sido producido por Jacknife Lee, Ryan Tedder (OneRepublic) y Steve Lillywhite, entre otros, y la portada es una foto de Anton Corbijn de dos hijos de miembros de la banda, Eli Hewson -hijo de Bono- y Sian Evans -hija de The Edge-, dándose la mano.

U2 comenzará la gira norteamericana el 2 de mayo y se especula con que se anunciará la gira europea a mediados del mes de diciembre.