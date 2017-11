El periodista Axel Torres se desmaya en directo

| El periodista deportivo Axel Torres sufrió un desmayo cuando contaba en directo en Bein Sports un resumen de la jornada de la Liga de Campeones. El percance causó alarma entre los televidentes, que oyeron la voz en off de Torres diciendo "me estoy mareando mucho" y un fuerte golpe. Tras unos instantes de silencio, Bein Sports pasó a publicidad. "Me encuentro bien. Sufrí una bajada de tensión", explicó después Torres en Twitter. Lo ocurrido recuerda al desvanecimiento que sufrió el ahora seleccionador Julen Lopetegui en LaSexta hace unos años.