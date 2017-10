La Princesa Leonor cuenta ya con una fotografía oficial en solitario

La Casa del Rey ha hecho pública hoy en su página web la primera fotografía oficial en solitario de la Princesa de Asturias, con ocasión de su decimosegundo cumpleaños.

La imagen fue captada el pasado 12 de octubre en el Palacio Real, después de que la Princesa asistiera, junto a los Reyes y su hermana, la infanta Sofía, al desfile militar que se desarrolló en el Paseo de la Castellana con motivo del día de la Fiesta Nacional.

En la foto, tomada por Francisco Gómez, del Servicio de Fotografía de la Casa del Rey, en uno de los balcones interiores del edificio desde el que se puede contemplar la fachada del palacio que se abre a la plaza de la Armería, se la ve casi de cuerpo entero y con la mano izquierda cruzada sobre la muñeca derecha.

Con vestido rojo de cuello redondo y sin mangas, la primogénita de los Reyes aparece sonriente en primer plano con el fondo de la fachada del palacio, engalanada para la recepción que sus padres ofrecieron tras el desfile a unos 1.500 representantes de los más diversos ámbitos de la sociedad española.

En la web de la Casa del Rey, la imagen se ha incorporado al apartado que muestra fotografías oficiales de los miembros de la Familia Real, así como al álbum dedicado a la Princesa de Asturias, en el que hasta ahora aparecía, como única foto en solitario de Leonor, una tomada en julio de 2010, en la que se la ve, muy sonriente, con la Copa del Mundo de Fútbol conquistada en Sudáfrica.

La fotografía oficial de la Heredera de la Corona, al igual que las de Felipe VI y la Reina Letizia, puede ser descargada gratuitamente de la web por cualquier particular interesado y, aunque la Casa del Rey no ha dispuesto ningún uso específico para esta imagen, es previsible que pueda ser empleada en instituciones como la Fundación Princesa de Asturias.

El decimosegundo cumpleaños de Leonor, que la Princesa de Asturias celebra en familia junto a sus padres y su hermana, coincide con una jornada en la que la Familia Real no tiene programada ninguna actividad oficial pública.

Hace unos días se celebró en Oviedo la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una ceremonia anual a la que aún no asiste la hija mayor de los Reyes, que es presidenta de honor de la fundación que concede estos prestigiosos galardones, si bien don Felipe la mencionó al inicio de su discurso para destacar que doña Letizia y él la tenían "muy presente" al presidir ese acto.

Hace dos años, la víspera del día en que la Heredera de la Corona cumplió diez años, su padre le concedió el Collar del Toisón de Oro, la más alta distinción de la orden dinástica de mayor prestigio en el mundo, que fue otorgada tan solo a una veintena de personalidades durante el reinado de Juan Carlos I.

Ese mismo día, entró además en vigor el Real Decreto por el que se creaba el guión y el estandarte de la Princesa de Asturias, que habrán de exhibirse cuando la Heredera de la Corona reciba honores militares y que son idénticos en su aspecto a los que representaban a su padre cuando era Príncipe.