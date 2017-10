Bertín Osborne: "Sinatra me dio un consejo: trabaja como si no te importara no trabajar"

Se hizo célebre en los 80 con su planta de galán, su voz melodiosa y sus baladas untuosas. Ahora, gracias a su programa de televisión, sigue siendo famoso por invitar a otros famosos a su casa, y eso le permite a Bertín Osborne seguir cantando como cuando era joven, aunque en plan 'crooner' con orquesta. Va con 24 músicos de gira "y como las cosas me van bien me puedo permitir ganar poquito, o incluso no ganar".

-En los discos de versiones la canción más nueva tiene 20 años. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

-La música que escuchas en mi casa y mi coche es así y country. Pero si me dices qué década es la mejor, yo te digo que los años 80. Pero del 2000 para acá... No sé... Pero oye, que hay música alternativa maravillosa. Yo en el iPad tengo desde bandas sonoras a Dean Martin, pero también música alternativa que flipas: Sleeping at Last, Benjamin Francis, Bon Iver...

-¿Se siente 'crooner'?

-'Crooner' es una manera de cantar que para mí es fácil porque me va bien por mi voz.

-'Crooner' también era una manera de vivir.

-Yo la hago a mí manera, más country, con campo, caballos... Yo estuve en casa de Sinatra un fin de semana porque su yerno, Wes Farrell, fue el productor de mi disco 'Motivation'. Me dio 200 consejos.

-¿Cómo cuál?

-Trabaja como si no te importara no trabajar.

-Aunque sea por el físico, le veo más Dino que Sinatra.

-Yo también. Dean Martin cantaba de miedo pero no se lo tomaban en serio porque era un cachondo.

-¿Como a usted?

-Sí. Convivo con eso, pero hago lo que me apetece.

-Supongo que lo de ser guapo también le ha ayudado.

-Cuando empecé a todos los que teníamos buena pinta nos ayudaba, pero podría hacerte una lista y el único que queda además de mí es Miguel Bosé. Además de ser guapo hay que tener más cosas.