Antonio Orozco, devastado en el funeral de su expareja

El pasado jueves moría a los 41 años Susana Prat, la que fuera la pareja de Antonio Orozco. Familiares, amigos y el mismo cantante despedían el viernes por la tarde a la madre del único hijo del cantante, Jan, de nueve años en un funeral celebrado en la localidad catalana de Sitges.



Ha sido en la íntima ceremonia oficiada en la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla done se ha podido ver a Antonio Orozco vestido de negro de pies a cabeza, cabizbajo y con el rostro desencajado, incapza de contener las lágrimas. Susana Prat falleció el jueves después de batallar contra una dura enfermedad y aunque ambos habían roto su relación sentimental con el artista hace años a los dos les unía una estupenda relación.



De hecho, Antonio Orozco -que siempre se ha mantenido reservado respecto a su vida privada- ha hablado en muy pocas ocasiones del que su único hijo. La última, en una entrevista al diario El País: "Tengo una relación extraordinaria con él. Me sostiene de forma literal todos los días. No hago nada que no piense cómo lo juzgará hoy y dentro de unos años. Es el capitán de todos mis miedos."





Cuatro concieros cancelados

Antonio Orozco ha, uno de ellos en Santiago de Compostela. La agencia de representación del artista catalán ha publicado un comunicado en el que se limitan a mencionar la muerte "de un familiar" y piden "comprensión en estos momentos difíciles".Ha sido la representante artística Mariola Orellana la que a través de Instagram daba cuenta de la identidad de la fallecida, expareja de Orozco, con una fotografía bajo la que podía leerse el texto: "Hoy que tu cuerpo ha dicho 'hasta aquí he llegado', pero hoy te siento como nunca...".Como consecuencia, el intérprete de " Devuélveme la vida". Clipper's Live, la agencia del músico, ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha informado de que "los promotores de dichos conciertos tramitarán automáticamente la devolución del importe de las entradas", emplazando a los poseedores de entradas a contactar con el punto de venta de las mismas en caso de dudas.El pasado mes de noviembre, coincidiendo con la grabación de la final de la tercera edición del programa La Voz Kids , en el que ejerce como " coach", Orozco tuvo que hacer frente a otra muerte inesperada en su entorno, la de su amigo, productor de sus discos desde el inicial " Un reloj y una vela" (2000).