Leticia Dolera relata cómo un director de TV la agredió sexualmente cuando tenía 18 años

| A raíz de que se destapara el escándalo de Harvey Weinstein, el famoso productor de Hollywood acusado de abusar sexualmente de mujeres durante décadas, son cada vez más las actrices que han decidido alzar su voz y denunciar el comportamiento abusivo que han sufrido por parte de directores o ejecutivos del mundo del entretenimiento. La última en sumarse a la lista ha sido Leticia Dolera.

La actriz, directora y guionista catalana ha publicado un artículo en eldiario.es, donde revela que fue víctima de acoso sexual al comienzo de su carrera. "Tengo 18 años, son las 23.00 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno de mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos", comienza Dolera. "Siento una mano en el pecho, en Mi pecho, juraría que en mi teta derecha. Bajo la mirada para ver de dónde ha salido esa mano indecente, es de hombre, tiene pelos en los dedos, sigo el recorrido por el brazo, paso por el codo, el hombro, cuello, oreja, cara y ahí están sus ojos, que me miran sonrientes y libidinosos", recuerda la actriz, que reprendió al director esperando que alguno de sus compañeros la apoyara. "No puedes ir tocando las tetas a la gente", repito. "Sí puedo", mira (y me vuelve a tocar). Lo vuelvo a sentir. El calor, la presión, su descaro y mi pudor. Esta vez le aparto la mano, que se había quedado pegada a MI teta. Insisto, tengo 18 años, él tendrá más de 40", añade.