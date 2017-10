La "nueva" cara de Zeta-Jones

| Catherine Zeta-Jones viajó a Londres para participar en la gala de entrega de los premios "The Best FIFA Football". Allí fue la encargada de entregar el premio al mejor gol del año a Olivier Giroud. Acompañada por el también actor Idris Elba y por el futbolista Forlán, la esposa de Michael Douglas subió al escenario con un impresionante vestido plateado que no dejó a nadie indiferente. Y es que, además de aclamar su look, muchos vieron algo distinto en el rostro de la actriz.