Muere Fats Domino, clave en la historia del rock and roll con éxitos legendarios

Antoine Dominique Domino, es decir, Fats Domino, falleció a los 89 años en Nueva Orleans, su lugar de siempre y del que salió poco. El legendario pianista, compositor y cantante está en la ola de los denominados pioneros del rock, entiéndase por ello el cambio socio-musical (y algo más que eso) que hubo en Estados Unidos, especialmente a partir de los años cincuenta. No solo era rock and roll el mundo Fats Domino, también corrientes que tenían que ver con los diversos géneros de la música popular que poblaron los escenarios a partir de esa década del siglo pasado. Al fin y al cabo quién no se pegó "un lento" (baile) con melodías tan románticas y singulares como "Blueberry Hill", que es carne de cañón cada año, quizá cada mes, de anuncios o de acompañamiento de fondo en películas. Sin olvidar su otra reliquia, bien originales, bien en adaptaciones tal que "Ain't that a shame", "My Girl Josephine" o "Jambalaya", que hacía de manera espectacular con una big band, por citar algunas de sus mejores perlas.

Pero sí, definitivamente no era exactamente (o solo) un hombre del rock and roll, sino más bien un impulsor del género, pero también era esencia del rhythm and blues o próximo a otros géneros de con raíces en Nueva Orleans. Sin olvidar su genuino sonido pianístico a golpe de boogie-woogie, ese ritmo con el que se es incapaz de mantener los pies quietos ante el gas rítmico.

Esa "pianada" era sin duda una seña de identidad de Fats Domino, que arrancó su carrera a finales de los cuarenta junto Dave Bartholomew con "The Fat Man".

Pero si la influencia fue importante en el rock and roll, tanto que Van Morrison bautizó uno de sus éxitos, "Domino", en honor al músico de Nueva Orleans. También fueron fieles militantes de su manera de hacer y entender la escena y la música Paul McCartney y John Lennon. Y fue recíproco ya que Domino hizo versiones de The Beatles, con "Lady Madonna" en la portada bajo el título de "Fats is back", versión que cosechó éxito en el año 1968 . De hecho alguna historia cuenta que los Beatles se habían inspirado para hacer "Lady Madonna" en la manera de tocar y componer de Fats Domino. Y en la visita que los de Liverpool hicieron a Domino hasta surgió una pequeña jam session. Fats Domino fue uno de los diez primeros músicos incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, en un grupo en el que también estaban otros grandes de la escena, como Chuck Berry, Buddy Holly y James Brown.

El fallecimiento fue confirmado por su hija, quien explicó que el mítico músico estuvo acompañado hasta el último momento por sus amigos y familia en Nueva Orleans, informa la agencia Efe.