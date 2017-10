Rosa López nunca disfrutó de los 90.000 euros por ganar OT

Mientras ella se dedicaba a cantar y llenar auditorios, alguien se ocupaba de sus fianzas llegando a estafar a su padre. Así se quedó Rosa López sin el cheque por valor de 90.000 euros que la cantante granadina recibió tras ganar la primera edición de Operación Triunfo.

En el programa de Javier Cárdenas "Hora Punta", Rosa terminó por confesar que le robaron los 15 millones de pesetas (90.000 euros) del premio del concurso que la catapultó a la fama en nuestro país."Yo estaba en Babia y perdí un cheque que era bastante grande", soltaba. Pero este comentario no pasó desapercibido. "¿Y cómo se pierde un cheque de 90.000 euros? Es que nunca me ha pasado, perdona la indiscreción. ¿Nunca cobraste los 15 millones de pesetas?", insistía el presentador a la cantante, mientras esta intenta dar por zanjado el tema. "Era un cheque de quince millones de pesetas. Yo me creía que lo había perdido...", añade la cantante.

Sin embargo, la realidad era otra."Pues nada, 6 años después empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado", ha relatado la representante en el Festival de Eurovisión 2002, que no ha querido desvelar el nombre del estafador añadiendo que "eso ya es pasado", pero sí advirtió a los nuevo 'triunfitos': "que controlen su dinero desde ya. Desde que estás en la Academia eres empresario".