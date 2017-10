Estreno de la octava temporada de "The Walking Dead"

| La cadena Fox España estrena hoy en todos los canales de FOX fuera de Estados Unidos la octava temporada de "The Walking Dead". Como en temporadas anteriores, la octava temporada de la serie tendrá 16 episodios y se emitirá en dos partes. Los primeros ocho episodios se estrenarán desde hoy hasta diciembre y los ocho restantes a partir de febrero de 2018. Además estrena "The gifted" ("Los elegidos), la nueva serie ambientada en el universo "X-Men" de Bryan Singer, que es también el creador de esta ficción protagonizada por Stephen Moyer ("True Blood"), Amy Acker ("Person of Interest") y Natalie Alyn Lind ("Gotham"), entre otros actores.