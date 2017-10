Alyssa Milano agita las redes con una campaña contra la agresión sexual

| La actriz Alyssa Milano sugirió en Twitter que las víctimas de agresión sexual hicieran constar que lo eran para concienciar sobre esta lacra, a tenor del escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, y sus respuestas inundan las redes sociales con miles de "me, too" (yo también). "Si has sido acosada o abusada sexualmente, escribe "yo también" como respuesta a este tuit", escribió Milano en la tarde del lunes, con un mensaje en el que indicaba que a través de estas dos palabras se podría dar cuenta de la "magnitud del problema". Tan solo 24 horas después, el mensaje cuenta con casi 50.000 réplicas, la etiqueta #MeToo ha sido tuiteada casi 500.000 veces, hay unas ocho millones de menciones en Facebook y otras partes del mundo se han hecho eco al traducir la iniciativa a "Yo también". Por su parte, Jennifer Lawrence recordó experiencias "degradantes y humillantes" que ha vivido y Reese Witherspoon reveló que fue agredida por un director cuando tenía 16 años.