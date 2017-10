El juez rechaza que Abel sea hija de Dalí y pagará las costas

| El juez ha desestimado la demanda de paternidad de Pilar Abel para ser reconocida como hija de Salvador Dalí al destacar que las dos pruebas de ADN determinan sin ningún género de dudas que el artista no es el padre biológico de la demandante y la condena en costas por "temeridad". El juez considera acreditado que Pilar Abel fue inscrita en el Registro Civil como hija no matrimonial de Antonia Martínez y Juan Abel "no aportándose con la demanda prueba alguna de que los meses previos a su nacimiento (el 1 de febrero de 1956) su madre mantuviera ningún tipo de relación con Dalí". La demandante presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.