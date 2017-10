La lista de Weinstein no tiene fin

La popular modelo británica Cara Delevingne admitió que fue una de las muchas víctimas del acoso sexual al que el poderoso productor norteamericano Harvey Weinstein sometió durante años a varias actrices de Hollywood.

En un mensaje colgado en su cuenta personal de Instagram, la maniquí e intérprete inglesa, de 25 años, contó cómo Weinstein la citó en una habitación de hotel, donde pretendía realizar un trío sexual junto con otra mujer.

Cuando Delevigne se negó, el productor, que previamente había fanfarroneado sobre otros encuentros sexuales que había mantenido con otras actrices, cuyas carreras supuestamente había impulsado, se abalanzó sobre ella, aunque ésta logró zafarse.

"En cuanto nos quedamos solos, empezó a presumir de todas las actrices con las que se había acostado y de cómo había impulsado sus carreras, y habló de temas de naturaleza sexual inapropiados y entonces me invitó a subir a su habitación", dijo la modelo.

Si bien ella declinó esa invitación en un principio, alegando que tenía que esperar a un taxi, el ayudante del productor la persuadió para que le acompañara, lo que le hizo sentir "muy desamparada y asustada".

"Cuando llegué me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en la habitación, lo que me hizo sentir que estaba a salvo, pero entonces nos pidió que nos besáramos y ella empezó a avanzar en su dirección", relató.

Delevigne rememora que en ese punto comenzó a "cantar" en un intento por "hacer que la situación fuera más profesional, como si se tratara de una audición" y dice que el productor le bloqueó el paso e intentó besarla en la boca.

En su mensaje de Instagram, Delevigne, que afirma que fue "reacia" a denunciar la situación porque se sentía "culpable" y por "no herir a la familia" de Weinstein -casado con la diseñadora británica Georgina Chapman, con la que tiene dos hijos pequeños-, urge a las mujeres a "no avergonzarse" a la hora de contar sus historias pues ello "inspirará a otras".

Francia

La actriz francesa Florence Darel, conocida por haber trabajado en los años noventa con Éric Rohmer o Claude Berri, denunció también que Weinstein tuvo un comportamiento inadecuado con ella.

La intérprete, de 49 años, cuenta en el diario "Le Parisien" que coincidió con Weinstein por primera vez en 1994, en el preestreno en Nueva York de su película "Fausto", adquirida por su productora Miramax. "No paró de llamarme para que me fuera con él después de la fiesta. Como dudaba de sus intenciones, le dije que era pareja del actor principal del filme, para que me dejara. La segunda vez, en París (...) hizo que llamaran a mis padres para decirles que quería verme", dijo.

Su agente le recomendó que fuera y se vieron en una suite del hotel Ritz: "Me dijo que me encontraba muy atractiva y que quería tener relaciones conmigo. Le dije que estaba muy enamorada de mi novio. Me respondió que no le importaba y me propuso ser su amante varios días al año. De esa forma, podríamos trabajar juntos". Darel asegura que rechazó la oferta y criticó que los agentes manden a las actrices hacia esos "depredadores".

Su testimonio se suma al ofrecido en los últimos días por las también francesas Léa Seydoux ("Spectre", "La vie d'Adèle"), que dijo en "The Guardian" que intentó besarla; Emma de Caunes ("Mr. Bean's Holiday") o Judith Godrèche ("L'auberge espagnole"). De Caunes apuntó que en un encuentro con el productor en el Ritz este salió del baño completamente desnudo, y Godrèche dijo que le quitó el jersey después de que ella se negara a que le hiciera un masaje, tras lo cual consiguió escapar.