Aida Folch quiere ser "chica Bond"

| Aida Folch, una de las actrices jóvenes con más proyección del cine español, se declara una "chica Trueba" y enamorada del cine con fondo social pero, revela que está abierta a todo tipo de películas e incluso ha intentado ponerse en la piel de una "chica Bond". "Yo me considero su chica, pero él no me considera su chica, me lo ha dicho más de una vez. Él se ríe con ese tema, dice que no quiere cerrarse posibilidades, cosa que a mí me da bastante rabia", dice.