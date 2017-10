Aura Garrido, una criatura medio humana y medio anfibia en "La piel fría"

| El director Xavier Gens presentó en el Festival de Sitges "La piel fría", adaptación de la obra homónima del escritor catalán Albert Sánchez Piñol, donde una irreconocible Aura Garrido asume el aspecto de una criatura medio humana, medio anfibia, en "el reto -dijo- más grande de mi vida".

"Ha sido lo más difícil que he hecho nunca, no solo porque ha sido diferente a todo lo anterior, sino porque era un trabajo completamente físico; no podía usar ninguna de las herramientas normales, ni la voz, ni la mirada", dijo la actriz en una rueda de prensa en Sitges.

Para el director francés, que ha estado doce años tratando de sacar adelante esta película manteniendo "el tratamiento propio del romanticismo del siglo XIX", era muy importante conseguir el realismo. "Quería humanizar a esas criaturas", afirmó.