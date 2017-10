Ágatha Ruiz de la Prada: "Mi objetivo ahora es promover mi fundación"

Ágatha Ruiz de la Prada asegura que ahora su objetivo es "promover" su fundación, un reto que la "emociona", con el que ha recuperado la "ilusión" y en el que no descarta "reconvertir" algunas de sus tiendas en pequeños museos, aunque sin modificar su estructura empresarial. Ruiz de la Prada sorprendió a todos, hace una semana, cuando, durante la segunda jornada del South Summit 2017, manifestó que se planteaba cerrar sus tiendas para apostar por su fundación con el fin de "preservar" su obra, pero en una entrevista con Efe matiza este punto.

"Hablo de futuro, de ideas, de proyectos a largo plazo", explica la diseñadora, que se confiesa "emocionada" tras su visita a París, durante la pasada semana de la moda, que coincidió con la apertura del Museo de Yves Saint Laurent y la exposición de Christian Dior, Fortuny o Pierre Cardin. Eventos que le han demostrado el "gran interés por el archivo histórico de las casas de moda" y que han sido determinantes para que redirija su mirada hacia el futuro de la fundación Ágatha Ruiz de la Prada. "Desde que me divorcié seguí trabajando igual, al mismo ritmo, pero mentalmente no estaba al cien por cien y abandoné de forma inconsciente la fundación, a la que siempre había dedicado mucho tiempo", reconoce. Ahora cree que ha pasado el tiempo suficiente para empezar a concentrar su energía en la fundación, creada en 2011 con motivo de los 30 años de la marca, y en la que se guardan 3.000 vestidos, 700 dibujos, 300 carteles y muchos otros diseños que no tienen que ver estrictamente con la moda.

La diseñadora advierte de que la base de este proyecto es "no pedir dinero", en alusión a su solvencia económica, sobre la que precisa: "Si hay suficiente, se hará mucho; que no, se hará poco". Este proyecto precisa, dice, un estudio profundo, que no pasa por cerrar sus tiendas, a pesar de que ha tenido que clausurar la de Nueva York y próximamente cerrará la de Milán. Cierres, añade, que tienen que ver con el cambio del Impuesto de Sociedades en 2016, que ha repercutido en las filiales de las empresas españolas en el extranjero.