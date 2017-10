Alma Obregón: "En Alemania empecé a soñar con tartas y ya no pude parar"

Alma Obregón es la reina de los cupcakes, pero lo curioso de todo es que ella, bilbaína, runner, mamá de Bruno y que forma un equipo perfecto con su marido, Lucas, no pensaba ni por asomo que iba a dedicar su vida a la repostería. Su vocación le llegó de repente en Alemania, cuando para matar el aburrimiento de las tardes tediosas y lluviosas mientras estudiaba un máster le dio por cocinar. Y acabó soñando con pasteles todo el rato. Ahora esta licenciada en Comunicación Audiovisual y Pedagogía del Violín metida a la cocina de lleno acaba de publicar su libro "Repostería sana para ser feliz". No es su primera publicación ni será la última porque Alma Obregón ya es "Chef Pastelera" por Le Cordon Bleu y sigue soñando con pasteles.

-¿Se puede ser feliz sin comer un dulce?

-Se puede ser feliz, pero se es mucho más comiéndose uno, para qué nos vamos a engañar.

-¿Cómo surge la idea de este libro de repostería sana?

-Era algo que me empezaban a pedir mucho por las redes sociales, la gente cada vez quiere tomarse cosas más ligeras, pero tampoco quiere renunciar a un dulce. Muchos seguidores me decían: "¡Jo! Vaya pinta que tiene eso, pero ¿no puedes hacer algo más ligerito? Es que estoy con la dieta", o "es que yo no salgo a entrenar todos los días como tú". Lo que quiero es que todo el mundo pueda disfrutar de comerse algo dulce, rico, pero que no se sienta culpable y aquí propongo muchas recetas que son ricas y saludables.

-Vamos a dejar claro qué es un cupcake.

-Pues un cupcake, que no tiene nada que ver con una magdalena por mucho que la gente lo diga y lo repita, es una tarta con forma de taza, es como si fuera un bizcocho y que luego por encima lleva una crema.

-¿Cómo decide dejarlo todo por los cupcakes una licenciada en Comunicación Audiovisual?

-Pues es que yo nunca fui de esas personas que tienen una vocación desde pequeña, hay gente que siempre tiene claro que quiere ser médico o bombero, yo no. Y cuando estaba en Alemania haciendo un máster me aburría y comencé a hacer repostería. Cuando me di cuenta no hacía otra cosa que soñar con tartas, con recetas. Era algo que me enganchó muchísimo y me di cuenta de que por fin había encontrado mi vocación. Decidí dejarlo todo por los cupcakes, y la verdad es que jamás me he arrepentido.

-¿Cuándo disfruta más, pensando la receta, elaborando o comiendo?

-Lo que más me divierte es el proceso de preparar e ir probando. Cuando tengo el resultado muchas veces no me lo como porque durante el proceso ya he ido probando la masa, la crema. Y luego me encanta la decoración. También disfruto haciendo las recetas, cada una es un reto.

-¿Cómo lleva las críticas de mostrar a su hijo Bruno en las redes?

-Para mí mis seguidores son como mi familia y ¿cómo no les voy a enseñar lo más bonito que tengo y de lo que más orgullosa estoy, que es Bruno? Acepto las críticas constructivas y las tengo en cuenta, pero cuando son destructivas no me aportan nada. Obviamente sé qué tipos de fotos de mi hijo debo enseñar y no se me ocurre subir una foto de mi hijo en la bañera, pero me encanta enseñar a Bruno a la gente que me sigue en las redes porque la quiero.

-Ha abierto negocio en Madrid. ¿Le gusta a los españoles tomar una porción de tarta o una cookie para merendar o lo ven muy british ?

-Cuando abrimos yo me pasaba todo el día en el obrador y aquello era una auténtica locura porque no sabes cuántas personas vas a necesitar, cómo va a marchar el negocio, pero ahora ya está todo asentado y sí, la gente viene a merendar, se toma un batido y un trozo de tarta, o una cookie o un cupcake. Luego tenemos mucha venta de fin de semana de gente que se lleva este tipo de repostería a su casa, que también es una repostería diferente. Estamos encantados y tenemos un gran equipo trabajando con nosotros.

-¿Qué tarta no falla nunca?

-Un cheesecake o una red velvet, son dos clásicas que puedes llevar a cualquier evento.

-¿Cómo lo hace para compaginar running, tele, libros, redes sociales, Bruno, entrenamientos, maratones??

-Pues con la ayuda de Lucas lo primero, somos un equipo y no me puedo quejar, colaboramos en todo, y muchas veces estoy haciendo tres cosas a la vez, respondiendo un e-mail, dándole la teta a Bruno y poniendo la lavadora? Así es mi vida, pero me encanta. Lo que se nos hace más difícil es salir a entrenar porque tenemos que compaginarlo con las horas de sueño del peque, pero el resto nos vamos apañando.

-¿Comemos cada vez más dulces?

-Yo creo que en fondo somos unos golosos, pero nos gusta la repostería del día a día, poder tomarte una porción de tarta o una cookie si te apetece. En ese sentido, lo que pretendo es dar facilidades a la gente, tanto al que quiera cocinar como al que quiera acercarse a la tienda a probar repostería del día a día.