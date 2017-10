El pasado criminal del productor Weinstein

| Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times ha revelado, este miércoles 6 de octubre, un historial de acosos sexuales presuntamente cometidos durante casi tres décadas por el productor de Hollywood Harvey Weinstein ('Sexo', 'mentiras y cintas de vídeo', 'Pulp Fiction' y 'El indomable Will Hunting', entre otras).Según informa el diario, la investigación está sustentada en testimonios no revelados hasta la fecha y entrevistas con trabajadores de la industria cinematográfica, así como grabaciones legales, emails y documentos internos.