Luis Piedrahita: "Echo en falta un poco de poesía en el humor, y que sea tierno, bello y elegante"

-¿A usted le afecta el síndrome postvacacional?

-No mucho. Hay mucha gente que sí lo sufre y lo entiendo. En estos tiempos y en este país el trabajo es una bendición del cielo, pero en la Biblia el trabajo viene descrito como un castigo. Adán y Eva hicieron cosas de humanos, Dios se enfadó mucho y ya conocemos el resto: "ganarás el pan con el sudor de tu frente". El hecho de que tanta gente sufra síndrome postvacacional es la demostración de que el trabajo es un castigo. A la gran mayoría se le hace cuesta arriba volver al trabajo. Sin embargo, yo disfruto mucho con lo que hago y espero con deseo el momento de volver a subirme a un escenario.

-¿Se considera más un mago o un humorista?

-Ambas actividades son complementarias. Mi pasión por la magia enriquece un poquito mi humor y mi pasión por el humor hace mi magia un poco más divertida. Me gusta que la magia sea divertida y que el humor sea mágico. Gracias a Dios no hay que elegir.

-¿Están los monólogos de moda? ¿Es un género que cada vez se innova y se renueva más el producto y tiene más aceptación?

-No creo que sea una moda. El fenómeno se popularizó allá por el año 1999 con los comienzos de "El Club de la Comedia" y "Paramount Comedy" y ha gozado de buena salud desde entonces. Hay monologuistas que aparecen y desaparecen y hay monologuistas que permanecen. Esos que permanecen, lo consiguen gracias a ir innovando poco a poco y haciendo las cosas cada vez mejor. Vamos, como cualquier profesional.

-En su espectáculo "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas" da un papel muy importante al público con su participación. ¿Es un riesgo, que parta de la base de que se van a involucrar siempre? ¿Teme que un público que no acompañe mucho pueda "chafar" el número?

-Me gusta escuchar al público y hacer un espectáculo a medida cada noche. El público suele participar mucho ya que, para que estén relajados, cuando me dirijo a ellos no me dirijo a nadie en concreto -eso último puede hacer que se sientan cohibidos, o intimidados-. Cuando pido su participación, pregunto al público en general y ellos responden a grito pelado desde el patio de butacas. Si no participan, no pasa nada. Pero si participan es mucho más divertido.

-¿Se puede ser cómico siendo una persona tímida y vergonzosa?

-Creo que sí. Conozco algunos cómicos muy tímidos? que me han pedido que no revele sus nombres.

-¿Ha llegado a sentir alguna vez que hacía el ridículo sobre el escenario?

-No. Nunca me he sentido así. Me gusta lo que cuento y deseo que llegué el momento de contarlo. Me siento muy seguro y estoy orgulloso de mi material. Creo en él. Eso no quita que alguien desde el patio de butacas pueda pensar que estoy haciendo un ridículo espantoso.

-¿Está todo inventado en el humor? ¿Qué echa de menos en los espectáculos cómicos?

-No está todo inventado, ni mucho menos. Constantemente se ven nuevas propuestas y viejas propuestas excelentemente renovadas. Echo de menos un poco de poesía en el humor. Ese humor que hacían Chaplin, Fellini, Berlanga... Un humor tierno, bello, imaginativo, elegante, cuidado, surrealista... Ese es el más difícil, por eso no abunda.

-De no haber sido humorista, monologuista y mago, que no es poco, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse?

-De pequeño quería ser inventor. "¿Inventor de qué?", me preguntaban mis padres. "De inventos", les respondía yo. Después quise ser médico, pero a los dieciséis descubrí que si veo sangre me desmayo. La "desmayabilidad" es una virtud de la que se puede sacar más provecho siendo humorista.