Chenoa defiende su polémica biografía

Chenoa se despoja de su nombre artístico para mostrarse como Laura Corradini en "Defectos perfectos", libro que, según la cantante, "no es una autobiografía", sino las conclusiones de "experiencias" profesionales y sentimentales como su paso por "Operación Triunfo" o su sonora ruptura con David Bisbal.

El libro, que salió a la venta hace dos días, repasa episodios de la carrera de la cantante, como el casino donde empezó a cantar en Mallorca, sus vivencias en el concurso que le dio la fama y el reencuentro con sus compañeros hace poco más de un año, incluido el artista almeriense.

Del fin de su relación, en 2005, revela que se enteró por televisión después de haberse dado un tiempo. "Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", escribe antes de contar también que no pudo llamarlo porque "había cambiado de teléfono".

"No había manera humana de comunicarme con la persona con la que había convivido durante los últimos años. Fue devastador", señala en las páginas de "Defectos perfectos".

Al respecto, ella aseguró ayer en rueda de prensa que, a pesar de que sabía el impacto mediático que tendría el tema, no está "pendiente" del "qué dirán". "No quiero dejar de hacer cosas que me apetecen por lo que otros dirán, eso me parece injusto. Mi libertad, mi expresión y mi vida son mías, y yo las gestiono", ha señalado.

"No solamente cuento esas cosas, sino que también saco mis conclusiones sobre mis etapas desde una perspectiva más global. Es como ir al cine: si estás en la primera fila, no ves nada; yo ya estoy sentada en la última y lo veo todo desde allí", ha afirmado la intérprete.

El libro explora también momentos como su "muerte profesional", esto es, cuando terminó su contrato con el sello Universal y pensó dejar de cantar.