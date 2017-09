La desgarradora versión de Chenoa sobre su ruptura con Bisbal

La ruptura de David Bisbal y Chenoa conmocionó a España. Es imposible no recordar a la cantante con la cara roja de llorar y un chándal gris que se convirtió en portada. Quince años después, los cantantes volvían a subirse a un escenario para cantar Escondidos en el concierto reencuentro de Operación Triunfo y regresaban a la primera plana por una supuesta cobra de Bisbal a la argentina.

Sea como fuese, la relación que un día conquistó a España ha perseguido a Chenoa durante toda su carrera, que ahora rompe su silencio y explica con detalles como vivió uno de los grandes dramas de la historia rosa de nuestro país.

Chenoa, que es conocida como una mujer de armas tomar, ha decidido publicar su primer libro, 'Defectos perfectos', en el que desvela los episodios más amargos de su vida, y como no podía ser de otra manera entre esos episodios se encuentra como se enteró de su ruptura con David Bisbal.



Se acabó el amor para Bisbal



"Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como 'Ya llego'. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos". Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería. Y punto. 'Tómate tu tiempo. No hay problema. Veremos qué pasa'. Cuando le llamé al día siguiente, no noté nada raro. Estaba viendo la tele con sus padres. No pensé que la cosa fuera definitiva, pero lo era, al parecer" confiesa Chenoa en su publicación, desvelando los días antes al terrible momento.

Pero Chenoa en ese momento estaba convencida de que se trataba de una crisis más y aun con la certeza de que volverían: "Alguien me llamó por teléfono (...) 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie". Chenoa, al igual que el resto de España se enteró por la televisión de la que ruptura era definitiva.

"Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. (...) Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono", desvela la artista.



El momento chándal



"Con el paso del tiempo, he conseguido identificar exactamente lo que sentí: alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo. En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar". Un episodio que quince años después sale a la luz después de protagonizar horas y horas en los programas del corazón.

Los fans de ambos se han revolucionado, convirtiendo a Chenoa en trending topic y llenando la red de memes, que van desde los que apoyan a la artista a los que no entienden que haga públicas estas intimidades después de tanto tiempo.