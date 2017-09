Fibromialgia, la enfermedad que silencia a Lady Gaga

"Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea". Son palabras de Lady Gaga, la cantante rompemoldes que ha hablado sin tapujos de la fibromialgia, la enfermedad que padece, en el documental de Netflix que protagoniza, Five Foot Two. Sus problemas de salud la han obligado a aplazar su gira europea por los "dolores intensos que afectan a su capacidad de actuar". Su intención es clara: "Tomar la lucha con fuerza no solo para aumentar la conciencia, sino para ampliar la investigación hacia otros que sufren".

Famosos como María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, el actor Morgan Freeman, las cantantes Sinead O'Connor, Cher y Paula Abdul, también padecen una enfermedad que hasta hace no mucho tiempo era vista como un trastorno psicológico de somatización. O sea, una patología solo existente en la imaginación y que provoca síntomas como el cansancio. Falso: ha quedado sobradamente demostrado que es una enfermedad provocada por desequilibrios neuroquímicos en el sistema nervioso central.

Campanario, por ejemplo, contó que todo empezó hace 12 años: "Empecé a sentirme muy, muy cansada, a tener un dolor generalizado en los músculos y en las articulaciones, empecé a dormir mal... Es un conjunto de síntomas bastante desagradable. Lo peor es la falta de sueño y ese dolor crónico que no desaparece, y sobre todo el no saber por qué".

Según el Instituto Internacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel, la fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga, "dificultad para dormir, rigidez por la mañana, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos...

Las causas son un misterio, aunque hay factores que pueden tener una relación con el trastorno, como acontecimientos estresantes o traumáticos o lesiones recurrentes.