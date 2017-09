Morrissey lanza el primer sencillo de su nuevo álbum

| El cantante británico Morrissey lanzó ayer el tema "Spent the day in bed" ("Pasé un día en la cama"), primer sencillo extraído de su nuevo álbum de estudio, "Low in high school", que estará disponible el 17 de noviembre. La letra de esta nueva canción del que fuera líder del grupo de Mánchester The Smiths contiene frases típicamente asertivas cantadas sobre melodías alegres.