María Escoté versiona a Lady Di

El verano 2018 tiene ya un claro protagonista: los flecos. Y los brillos, que también darán mucho que hablar. O por lo menos esa es la apuesta de varios diseñadores españoles para la próxima temporada. Teresa Helbig, Juana Martín y el asturiano Marcos Luengo auguran un verano plagado de "bling-bling", explosión de oros y un regusto a ese look del desierto americano que trae consigo la Ruta 66. El encargado de abrir la tercera jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, ex Cibeles, fue el modisto moscón.

Manteniendo su línea sobria y elegante, Luengo dio un paso más para el que fue su segundo desfile dentro del calendario oficial de la pasarela madrileña. Con la comodidad como bandera, y un otomán desgastado -un tejido oriental semielástico- como punto de inspiración, el diseñador elaboró 59 looks que arrancaron la ovación del público. Formas ligeras y amplias en pantalones baggy, vestidos de doble tejido con cremallera para facilitar el lavado, faldas evasé y sus característicos abrigos oversize, a los que sucumbió la Reina Letizia.

Chalecos de lino, vestidos camiseros de satén que flotan sobre el cuerpo y piezas de metacrilato que decoran prendas y complementos de ante y piel (pitón y avestruz incluidas), definen la propuesta. "El tejido de flecos dorados lo encargué a París. Es un capricho", afirmó el diseñador. También lo es la seda estampada con la acuarela que hizo para él la pintora ovetense María Abascal. "Vino a hacerse el vestido de novia conmigo, me dijo que pintaba y me enseñó el material. Le pedí una acuarela y me hizo esta maravilla", añade. Una colección que estará en su atelier de Oviedo, en los puntos de venta que tiene por toda España y Portugal, y en la nueva tienda que inaugura el miércoles en la zona más lujosa de compras de la capital, en el callejón de Jorge Juan.

La diseñadora catalana Teresa Helbig fue otra de las estrellas de la jornada. "Bienvenidos al casino. Es una colección para jugar y soñar. Es lo que tenemos que hacer los diseñadores, crear piezas únicas para ese momento especial, que den ese 'algo más' que los imperios del 'low cost' no pueden dar", indicó la modista. .

Nada más ver sobre la pasarela las primeras prendas de María Escoté se nota que algo ha cambiado en su trabajo, más pulido, más sutil, con más movimiento, aunque su esencia, los iconos pop de los años 80, están presentes en una colección enfocada en la figura y estilo de Diana de Gales.

"Lady Di ha sido mi referente en moda desde que la vi vestida de novia, la he admirado desde niña", explicó ayer Escoté, quien mostró un trabajo maduro e inteligente. Tal es su admiración por la que fue princesa del pueblo, que el primer diseño de la colección de María Escoté es un jersey de punto rosa con el eslogan I'm a luxury, un calco de un modelo que lució Lady Di en 1987 junto a sus hijos. Otro de los modelos de Lady Diana que llamó su atención, un jersey rojo con ovejas blancas y, por supuesto la negra, lo traduce en un chaleco conjuntado con vestido de malla metálico en rojo.

Igual de libre que Diana a la hora de elegir su vestuario, la diseñadora catalana se tomó la licencia de "calcar" el mítico vestido de tirantes rojo, confeccionado en plumetti con destellos dorados que lució la reina de corazones en 1983.