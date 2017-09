La gallega Isabel Núñez rescata el lujo de Oriente en la Fashion Week de Madrid

Isabel Núñez -que acaparó la atención de los medios en la presentación de "Las chicas del cable" al vestir a Nadia de Santiago, una de las protagonistas- se declara diseñadora con mitad del corazón en Madrid (de donde procede) y mitad gallego (donde vive y trabaja parte del año a raíz de su unión con un vigués). Con tiendas en Madrid y Vigo y taller en Pontevedra, su marca INúñez se ha hecho un hueco en los últimos años en la confección a medida a imagen y semejanza de los procedimientos de la alta costura. Ayer, en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid presentaba la colección de la próxima primavera-verano en la que vuelve a apostar por su propuesta de lujo con 'impronta' de Oriente.

A diferencia de otros creadores de moda, Núñez (cuya familia paterna procede de Galicia) rehúsa poner nombre a sus colecciones. Reconoce que es algo "atípico. Hay una inspiración muy clara pero no me gusta encasillarlo. Hace unos meses, hicimos un viaje a los países de Oriente por unos clientes que nos contactaron. Las líneas reflejan la artesanía tradicional que hay en esos países y el lujo que representan. Es como un punto que une las dos vertientes; artesanal con bordados y despuntes elaborados a mano. También el punto del lujo, la fantasía, con tejidos de cristal...".

La creadora, en una entrevista concedida a FARO, apuntó que le "inspiran las vivencias, cosas que me pasan. Cuando viajo, soy una persona curiosa y este tipo de experiencias me hace reflexionar e indagar en la cultura que estoy conociendo".

Con motivo del nuevo rumbo que le están insuflando a la marca, han ido incorporando prendas del día a día. "Nuestra firma refleja un lujo y hemos decidido ofrecer prendas bastante exclusivas en tejidos más de diario como lino o lanas frías", señala.

Isabel Núñez renuncia al empleo de tejidos no naturales. "Yo tengo especial gusto por los tejidos de buena calidad. Es cierto que es una cosa en la que no me gusta escatimar porque se nota mucho cuando tienes una prenda en la mano. Pero a la hora de competir en el mercado es más complicado porque compites con precios a los que yo nunca voy a llegar si no bajo la calidad del producto".

Acerca de su participación en la Fashion Week madrileña, reconoce que ha participado con "mucha ilusión y ganas". "Es donde queremos estar. Cada temporada queremos presentar nuestro trabajo y llegar a cuanto más público mejor", agregó.

La bautizada por una revista icono de la prensa española como la "diseñadora que realiza 200 vestidos de novia al año", la creadora explicó que "nuestro flujo principal de negocio en España es la costura a medida. Tenemos un tope de entregas que podemos realizar al año y estamos contentos porque siempre alcanzamos los objetivos y trabajamos año tras año para mantenerlos. Requiere mucha, mucha dedicación porque cada novia necesita el tiempo del diseño, de probar? Nosotros trabajamos todos los sábados del año. Es un no parar, la verdad. Para mí, es muy importante que el resultado final sea lo que yo tengo en mente y lo que la clienta tenga en mente, que salga feliz".