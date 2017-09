Diego Luna, en la nueva película de Woody Allen

| El actor mexicano y Liev Schreiber son las últimas incorporaciones al elenco de la nueva película que prepara Woody Allen. La artista de origen hispano Selena Gómez, Elle Fanning, Jude Law y Rebecca Hall ya habían sido anunciados como parte del reparto anteriormente. Por ahora no se conoce el título ni la premisa de esta película, que será el siguiente proyecto del cineasta neoyorquino tras "Wonder Wheel", un largometraje que se estrenará en diciembre y que cuenta en su reparto con Kate Winslet y Justin Timberlake. Este nuevo proyecto será, además, la tercera cinta de Woody Allen junto al gigante tecnológico Amazon, una relación profesional que comenzó con "Cafe Society" (2016) y que también incluyó el lanzamiento de la serie "Crisis in Six Scenes".