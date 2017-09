Arrestada la mujer de un abogado de Trump por tener sexo en el coche con un preso

| La esposa de Bobby Burchfield, el abogado que se encarga de los asuntos de ética del presidente de EE UU, Donald Trump, fue arrestada por tener sexo con un joven treinta años menor en el asiento de atrás de un vehículo. Teresa Jo Burchfield, de 53 años, se encontraba teniendo relaciones íntimas con un preso de 23 años en un turismo que se encontraba fuera de una prisión del estado de Virginia.

Cuando se realizó el arresto, el preso tenía en su poder ropa, suplementos vitamínicos y cigarrillos. Todos estos elementos habrían sido adquiridos por Teresa Jo, según informa "The New York Daily News". El sargento James Hartman aseguró al periódico que el interno no iba a ser penado. Por su parte, Burchfield tuvo que hacerse cargo del pago de una multa de 5.000 dólares (4.140 euros).