Fonda fantaseaba con Redford

La pareja más esperada aterrizó ayer en Venecia, y no defraudó. Jane Fonda y Robert Redford demostraron que son estrellas de otro nivel y conquistaron la Mostra, donde han sido reconocidos con el León de Oro de honor, con ironía y buen humor, sobre todo el de la actriz, que aseguró que no podría negar haber "tenido fantasías" con su compañero en cuatro películas.

"No lo sabía. ¿Tenías que decirlo aquí en público?", respondió casi entre dientes Redford, que se mostró mucho más comedido y dejó que toda la atención recayera en una espléndida Fonda, que mostró una tremenda agilidad mental y una gran habilidad para ser la protagonista.

Cincuenta años después de "Descalzos por el parque" (1967), Redford y Fonda repiten en "Nosotros en la noche". "En 'Descalzos' no podía quitarle las manos de encima y ahora con este filme, aunque es totalmente diferente, me di cuenta de que la dinámica es la misma. Es mi personaje, Addie, la que dice: '¡vamos!, tenemos que hacerlo", aseguró la hija del mítico Henry Fonda. "Me encanta el hecho de que este filme, de alguna manera, cierre nuestras carreras", señaló la actriz.