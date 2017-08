Diez cosas que no sabías sobre Lady Di

Diana de Gales, conocida comúnmente como la princesa del pueblo, fue un icono de la monarquía inglesa. O incluso de su antítesis, ya que siempre desafió esta institución y rompió sus reglas después de su fallido matrimonio con Carlos de Inglaterra.

Era una persona tímida aunque muy cercana, algo que la hizo ganarse el afecto de los británicos y del resto del mundo, quienes se compadecieron de las vicisitudes por las que había pasado en sus 36 años de vida.

Falleció en París, en un trágico accidente con el que era su último amor, Dodi Alfayed, el 31 de agosto de 1997. Y para conmemorar el 20º aniversario de su muerte, vamos a señalar diez curiosidades de Lady Di que quizás desconocías.

1. Aunque no era de la realeza, tenía sangre aristócrata pues era hija de John Spencer, VIII conde de Spencer, y nieta de Mauricio Roche, IV barón de Fermoy.

2. Con 16 años, cuando estudiaba en Alpin Videmanette, conoció al hombre que con los años se convertiría en su marido y en el padre de sus hijos: Carlos de Inglaterra.

3. En 1973, el príncipe Carlos tuvo un affair con Sarah Spencer, una de las hermanas de Lady Di.

4. En noviembre de 1980, cuando ya estaba comprometida con Carlos de Inglaterra, la prensa publicó unas fotos de él con una mujer rubia que no era Diana de Gales. Se trataba de Camila Parker, su actual esposa.

Carlos de Inglaterra y Camila Parker en la actualidad. Foto: EFE

5. Según Diana de Gales, a principios de los 90 su matrimonio ya estaba roto: "No sólo me casé con Carlos, también me casé con su amante (Camila Parker), que estaba al corriente del más mínimo detalle".

6. Padeció bulimia y sufrió una depresión postparto.

7. En 1986 conoció a James Hewitt, el profesor de equitación de sus hijos, de quién se enamoró perdidamente. Este amor hizo que la prensa atribuyera la paternidad de Enrique a James Hewitt ya que lo conoció en la misma época en la que se quedó embarazada.

8. En el mismo año, Lady Di conoció a Alfayed durante un partido de polo en el que el equipo de Dodi se enfrentaba al equipo del príncipe Carlos.

Lady Di y Dodi Al-Fayed en un ascensor del hotel Ritz de Paris horas antes de morir. Foto: EFE

9. El cantante Ozzy Osbourne predijo su muerte en un sueño.

10. Su mayordomo divulgó unas palabras escritas por la propia Diana de Gales: "Mi marido planea 'un accidente' de automóvil, un fallo de los frenos o heridas craneales graves porque así tendrá el camino libre para casarse".