Un cine de Memphis retira "Lo que el viento se llevó" por su contenido racista

El romance de Clark Gable y Vivien Leigh no es del agrado del Orpheum Theatre de Memphis (Tennessee). El histórico cine estadounidense sacó de su programación de verano "Lo que el viento se llevó", una de las películas más famosas de Hollywood, por su contenido "insensible". A pesar de proyectar todos los años la cinta de Victor Fleming junto a otras 34 producciones, el presidente del Orpheum Theatre, Brett Batterson decidió eliminarla por las críticas recibidas de espectadores, que la consideraron como un "homenaje al supremacismo blanco". "El Orpheum, como una organización dedicada a 'entretener, educar e iluminar a su comunidad de espectadores', no podrá continuar retransmitiendo una película que es insensible hacia una gran parte de la población local", escribió el presidente del cine en un comunicado. Los responsables del centro también han adelantado que el próximo año tampoco se proyectará.

Este año habían puesto la película el 11 de agosto, el mismo día que los conflictos desatados en Charlottesville. Después de la manifestación racista, los espectadores alzaron la voz en las redes sociales contra el tratamiento de la esclavitud en la película y en especial la representación de las personas de color en la pantalla y pidieron la retirada de la cinta de la cartelera. La ciudad de Memphis, donde se encuentra el cine, cuenta con un 64% de población de raza negra, y el clima estadounidense tras los altercados racistas y la falta de apoyo de su presidente Donald Trump ha aumentado la sensibilidad de sus habitantes sobre estos temas. En el Facebook del Orpheum Theatre no se han hecho esperar las opiniones de los clientes. Por un lado, algunos defendían que "Lo que el viento se llevó" era un clásico de la historia del cine. "¿Cómo enseñar a nuestros hijos y nietos lo que está mal con la esclavitud si no saben lo que es porque no pueden verlo"?, comentó una de las críticas de la medida. El resto se posicionó hacia la respuesta de una periodista afroamericana local, que escribió lo siguiente sobre la polémica: "Poco a poco, liberaremos a esta comunidad de elementos de elogio hacia la supremacía blanca".

"Lo que el viento se llevó" es un drama romántico de Scarlett O'Hara y Rhett Butler, basado en la Guerra Civil estadounidense y ambientado en el sureste del continente. Además de las altas dosis de romanticismo durante casi cuatro horas, se incluyen las relaciones entre blancos y negros, la esclavitud de la época y la superioridad del patrón sobre el resto.

Esta cinta consiguió, después de su estreno en 1939, hasta 8 Oscars, entre ellos a mejor película, mejor director y mejor actriz. La novedad de este año es que Hattie McDaniel se convirtió por su papel de "Mammy" en la primera actriz afroamericana que recibía un galardón de este tipo.