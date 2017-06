Iván Ferreiro ya tiene su libro

¿Cómo nacieron y se gestaron himnos generacionales de Piratas e Iván Ferreiro como "Promesas que no valen nada", "El equilibrio es imposible", "Años 80", "Turnedo", "Piensa en frío" o "El viaje de Chihiro"? Un libro tiene la respuesta: Iván Ferreiro. 30 canciones para el tiempo y la distancia (Efe Eme). Lo firma Arancha Moreno, periodista especializada en el medio musical, que ha consultado para su elaboración no solo al protagonista, sino también al exPirata Fon Román; Ricky Falkner, Pablo Novoa, Leiva, Xoel López, Santi Balmes, Quique González, Rubén Pozo, Amaral, Bunbury, Coque Malla o Dani Martín, entre otros muchos.

El libro presenta la historia de 30 canciones elegidas por Moreno situando de primera "Promesas que no valen nada", un tema cuya letra ideó Iván en una extraña noche recordando a Radiohead. No podía dormir y, de repente, la palabra promise de una canción del grupo le vino a la memoria. De un tirón, salió la letra que no gustaría en un inicio al resto del grupo. Fue ahí cuando decidió puentearlos facilitándola al mánager, Íñigo Argomániz. "Se la mandé porque sabía que estaba bien. Fue la única vez que engañé a mi grupo y envié la maqueta por otro lado", recuerda Ferreiro.

Argomániz, fichado en 1992, les puso en el camino hacia la fama no sin antes tragar desilusiones. "Con Piratas, apunta el mánager, fue la única vez que he vendido solo una entrada, en un concierto que daban en Vitoria. Era una sala de 500 personas y metimos una, el concierto fue maravilloso, lo hicieron para esa persona y los camareros (...) Que no funcionaran al principio, les hizo muy fuertes y muy libres creativamente; volaban perfectamente".

Señala Iván que "todo lo que trata sobre mí va encriptado, solo yo sé lo que significa". La confección del abrigo musical prosiguió y lejos de Galicia, en las Landas francesas, en medio de la grabación, los Piratas dejan su cabellera al cero, rapada por el batería Hal, ya fallecido. A la mañana siguiente, dan miedo. "Éramos muy suicidas, éramos tipos conflictivos", rememora Iván. Hoy parece mentira que "Promesas" tardase 10 años en calar de forma masiva. Sonaba mucho en Los 40 pero las ventas del disco eran exiguas.

Sobre "El equilibrio es imposible", una de las canciones preferidas de Rubén Pozo, señala la obra que fue gestado en el bajo de la casa de los padres de Fon Román, cuyo padre creó un miniestudio insonorizado para ellos que decidieron llamar Ultrasónica. Era un momento difícil porque Paco Serén se acababa de marchar.

Ferreiro tiene palabras de cariño para Román porque es ahí cuando los dos toman las riendas de la composición. "Él se da cuenta de que vale un montón, que tiene un talento que te cagas", señala en el libro donde se apunta que Fon había anunciado varios discos atrás que dejaba la banda, un recuerdo que el propio Román había borrado de su mente.

La canción no solo habla de una relación fallida de Román. Hay otra lectura "sumergida, más oscura, que tiene que ver con el mundo de las adicciones. Iván solo apunta que fue 'una época donde había bastantes drogas en nuestra vida", apunta el libro.

"Piensa en frío" también tiene su historia: la amistad desde el Colegio Rosalía de Castro entre Amaro Ferreiro, hermano de Iván, y su amigo Fernando Losada; con toques de inspiración en las elecciones de Estados Unidos del año 2000 cuando había que elegir entre Bush y Al Gore.

Curiosa es la génesis de "Años 80". Un mandamás de su compañía les dijo que al nuevo disco le faltaba un single y que no le gustaba la sónica. Tras la reunión, decidieron llamar al LP Ultrasónica y crear una canción "artificial, una burla que, contra todo pronóstico, se convertiría en el mayor éxito de su carrera": "Años 80'", apunta Moreno.`