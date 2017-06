Amaral: "Somos un poco tímidos. La música nos ha servido siempre para comunicarnos"

Veinte años sobre los escenarios y nueve discos a las espaldas. Son las cifras que resumen el camino que han recorrido hasta ahora, guitarra en mano, Juan Aguirre y Eva Amaral, que llegan el próximo sábado, 1 de julio, al Coliseum de A Coruña como parte de su gira "Nocturnal". El dúo, en tour a lo largo del 2016 por distintas zonas de España y Latinoamérica, realizará a partir de las 22.00 horas su único concierto programado en Galicia, con el que despedirá en la región las canciones de su álbum más oscuro.

-En la música desde los 90, y sin perder fuelle, ¿cómo se han mantenido en esa posición durante tanto tiempo?

-Eva Amaral: La verdad es que no tenemos ni idea [se ríe]. Nos sentimos muy afortunados, porque es cierto que llevamos muchísimo tiempo haciendo música y que ningún disco ha sido igual que el anterior. Aunque fuera de manera muy natural, ha habido una evolución en nuestro sonido y en nuestra forma de hacer canciones, y en todos esos momentos nos ha estado acompañando el público, algo que no es fácil.

-¿Influye la libertad de tener un sello propio?

-Juan Aguirre: Es esencial. Cuando empezamos a tocar entendíamos la música como una forma de expresión más allá de si llegaba a más o menos gente, y siempre hemos mantenido la misma filosofía.

-E.A.: De hecho, empezamos a hacer música porque era nuestra vía de escape de realidades que vivíamos y que no nos gustaban tanto. Si no existiera esa libertad dentro de ese mundo en el que hacemos canciones, sería muy duro.

-¿Están esas realidades en "Nocturnal"? Es un disco con un tono un poco crudo.

-E.A.: Tiene una apariencia oscura, pero en realidad habla de ir hacia la luz y de buscar la esperanza, aunque sea desde la oscuridad.

-J.A.: Sí, trata acerca de la gente en las ciudades y en los pueblos que se encuentra cuando cae el sol. Dejan sus trabajos, se juntan con sus conocidos... Y es cuando les ocurren las cosas más importantes de sus vidas.

-Pero decidieron volver a grabar los temas con un enfoque más luminoso, en Nocturnal Solar Sessions.

-E.A.: Eso fue casualidad. El disco iba a lanzarse en Europa y nos plantearon la posibilidad de incluir algo que fuese distinto respecto a la edición española. Había una versión más folk que teníamos flotando en el aire desde hacía tiempo y nos pareció interesante mostrarla.

-La esencia original del trabajo la recoge su tema homónimo, Nocturnal, ¿cómo se gestó?

-J.A.: nació con la frase: "Misteriosas e infinitas son las leyes del azar, si tuvieras que elegir, ¿cuál de ellas romperías?", y cuenta cómo muchas veces no controlamos todo lo que nos ocurre.

-E.A.: Somos un poco caóticos y desordenados. Nocturnal también habla de eso.

-¿Siempre se reflejan en sus canciones?

-E.A.: También son un reflejo de la gente que nos rodea, pero es imposible no implicarte cuando escribes.

-J.A.: Sí, no son autobiográficas siempre, pero nunca vamos a grabar nada en lo que no creamos. Creo que necesitamos que el tema tenga un trasfondo real. Si no hay una parte de verdad, no hay canción.

-Hablaban antes de la incertidumbre de Nocturnal, ¿es la misma que reflejan en otro de los temas del disco, Laberintos?

-J.A.: Si lo crees, seguramente sea así, porque nos gusta que la gente haga suyas las canciones y que se nos escapen un poco. Cuando las escribimos es una labor muy íntima, pero cuando las tocamos es algo colectivo.

-¿Sienten que pierden sus canciones?

-E.A.: No, aunque en realidad las haces de forma egoísta. Es una especie de cura para ti mismo, porque necesitas transmitir algo y ponerlo en común con otras personas. Y cuando otros las hacen suyas, es una sensación increíble. Al final lo que ocurre es que somos un poco tímidos, y la música nos ha servido siempre para comunicarnos.

-¿Y qué comunicarán en el próximo disco?

-J.A. Textos que tienen que ver con la identidad de la gente, con lo que somos. Pero es muy pronto, para decir nada, porque muchas veces el proceso de escribir es un poco irracional. Hacer una canción es como quien sale de casa y no pensaba trasnochar pero se lía. Es un "no sabía dónde me iba a llevar, pero mira, estoy aquí tocando, hay mucha gente y estamos haciendo algo entre todos". Nunca sabes a dónde te va a llevar una canción.

-Dicen que el público del norte es más difícil, ¿ustedes lo notan?

-E.A.: ¡Eso también lo dicen del de Zaragoza! [se ríe] Me acaba de sorprender, porque decimos mucho que si funciona allí una obra o un concierto con lo duros que somos, triunfa seguro. Al final va a ser un tópico.

-J.A.: Nosotros viajamos mucho, y si algo hemos aprendido es que la gente tiene más similitudes que diferencias, con independencia del país y del idioma que habla. Es una buena lección que nos ha dado la música.

-¿Y cuánto saldrá el nuevo álbum, entonces?

-J.A.: Pues en cuanto lo tengamos terminado.

-E.A.: [se ríe] Qué vaguedades.

-Eso es muy gallego.

-E.A.: Va a resultar que al final se nos ha pegado.

-J.A.: Es impreciso, pero es así. Tenemos que confiar en lo que grabamos, creo que es algo que le debemos a la gente, porque han hecho que el proyecto nos supere muchísimo. Amaral es mucho más grande que nosotros, y eso se lo debemos al público y a la gente que nos sigue.