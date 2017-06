Irene Junquera y Cristian Toro rompen tras 4 años juntos

Una historia de amor que apuntaba maneras ha llegado a su fin. La periodista Irene Junquera y el piragüista y medallista olímpico Cristian Toro han roto su compromiso según ha podido confirmar la revista 'Corazón'. Los motivos que han llevado a esta ruptura aún se desconocen. Sin embargo, aparentemente podría ser la distancia entre ambos lo que ha causado la separación.

Tanto la periodista como el jugador tienen una agenda profesional bastante apretada, obligándoles a vivir entre Madrid, donde trabaja Irene, y Avilés, donde él entrena. Saúl Ortiz ha confirmado que ella no trata de ocultar la ruptura aunque evidentemente no está pasando por un buen momento: "Irene Junquera ha confirmado la noticia a su círculo más íntimo y no oculta que no pasa su mejor momento, ya que la decisión de terminar habría sido tomada por Toro".

Todo esto coincide con uno de los mejores momentos profesionales de la periodista, ya que a lo largo de este año se ha convertido en una de las imágenes más demandadas. Y es que, Irene no ha parado. Comenzó en el 'Chiringuito de Jugones', para pasar al programa 'Zapeando'. Ahora ha decidido embarcarse en una nueva aventura junto a Risto Mejide en su programa 'All you need is love... o NO'.

Por su parte, Cristian, tras su sonado paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', no ha parado de ascender en su carrera como deportista olímpico y es que, parece que lo suyo es el piragüismo. En los Juegos Olímpicos de Rio la pareja captó todo el protagonismo, ya que ella estuvo apoyándole durante todas las competiciones, y con ella celebró su triunfo al obtener la medalla de oro.