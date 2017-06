Elena Ballesteros se casa un año después de divorciarse de Dani Mateo

Elena Ballesteros está feliz y no es para menos. La actriz ha anunciado en '¡Hola!' su inesperada boda, que se celebrará el próximo 8 de julio en Altea. El afortunado es su mejor amigo de la infancia, Juan Antonio: "Tuve un año muy malo y a mi lado estuvo esa persona que nunca me ha fallado y es mi mejor amigo desde los ocho años, la primera persona que se me declaró".

Elena pasó una etapa difícil desde que se conociera, hace un año, su separación de Dani Mateo, con el que se casó en 2010. Pero no hay mal que por bien no venga y gracias a esta situación, Ballesteros retomó el contacto con su mejor amigo y así dar un paso más en su relación.

Tras el duro divorcio, la actriz se traslado con su hija Jimena, fruto de su relación con el actor Paco Marín, a Londres para así comenzar de nuevo. Cuando Juan Antonio se enteró de la situación por la que estaba pasando decidió ir a la capital inglesa para así poder estar con ella.

En cuanto al enlace, Elena no ha dado muchos detalles. "No va a ser una boda muy grande, va a estar únicamente la gente que de verdad quiera acompañarnos y que entienda el amor que sentimos el uno por el otro". Esperemos que esta sea la definitiva.