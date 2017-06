Mila Ximénez se recoge la cara a los 65

Mila Ximénez se ha recogido la cara. A ver si me explico: se ha hecho una liposucción y reconstrucción del cuello, se ha quitado el pellejito que le sobraba de los párpados y unos retoquitos en la boca, "pocos" que ya ha explicado ella que tampoco quería parecer un "pato". El caso es que la Ximénez, que es de esas mujeres que a los 65 era y es tres veces guapa, ha pasado por quirófano, dice que lo hizo porque cuando fue a "Supervivientes", en la temporada pasada, adelgazó dieciséis kilos y aunque todo el mundo le decía que estaba divina ella se veía mal. Y es que a ver, vamos a ver, llega un momento en la vida en el que una tiene que elegir entre cara o culo y cuando Mila bajó tanto peso el rostro se le resintió, no lo vamos a negar.

El caso es que antes de que la viésemos este sábado regresar, tras casi un mes de baja, en el "Deluxe" y contarlo todo con su careto nuevo, nos habíamos asustado con unas fotos en portada en una revista donde vimos a una Mila que parecía de la época en la que era amiguísima de Encarna Sánchez o incluso novia de Manolo Santana, ¡vaya usted a saber! Los memes en internet fueron cientos, comparándola con la cerdita "Peggy" o con la mismísima "Tigresa del Oriente", aquella peruana excesiva que cantaba "Israel, Israel, qué bonito es Israel"? Búsquenla en Youtube. Mila, esa portada no te hizo justicia. Ninguna.

En el "Deluxe" la entrevista empezó de espaldas, para mantener la emoción, ya se sabe. Y reconozco que cuando mandaron al camerino a Belén Esteban a verte y dar su opinión y dijo que estabas guapísima... temblé. Es cierto que ahí esta Gema López, que también fue a dar su veredicto y cuyo estilo es simplemente antónimo a Belén Esteban y ahí me relajé, porque a Gema López también le gustaste, y luego concretaste que te operó el mismo cirujano que retocó a Richard Gere, aunque vamos a ver ¡a Richard Gere que no me lo toque nadie! Cuatro horas y media de quirófano con anestesia general para una tía que jamás había tenido que pasar por quirófano.