Laura Escanes y Risto Mejide celebran su segundo aniversario

Para sorpresa y alegría de muchos y desagrado y burla de otros pocos, Risto Mejide y Laura Escanes celebran este jueves su segundo aniversario. El presentador sorprendía a sus seguidores de Instagram subiendo una foto de él mismo con una gran sonrisa.



Risto añadía un comentario para su recién estrenada esposa: "Hoy hace exactamente dos años que llevo puesta esta sonrisa y nada ni nadie me la quita. Todo por tu culpa @lauraescanes. Con lo que yo he sido. En fin, felicidades amor mío. A ti y a los que no nos daban ni dos años. Besis para todos".







Laura no tardaba ni dos minutos en contestar a la declaración de su marido: "Te amo y tienes la mejor sonrisa del mundo. Felicidades sita".La 'influencer' hizo referencia con este breve comentario a los votos de Risto el día de su boda, donde el presentador declaraba a Laura que ella era su sita, su casa.