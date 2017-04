Juan Echanove: "Me duele España"

| "Me duele España, aunque no soy quien para decirlo, pero me duele el teatro y, a través del teatro me duele España", dijo ayer Juan Echanove, que interpreta a Quevedo en un montaje dirigido por Gerardo Vera, para quien la obra es un tratado sobre la corrupción: "como un Informe Semanal del siglo XVII". "Sueños" es el título de esta coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Llave Maestra y Traspasos Kultur, basada en "Los sueños" de Francisco Quevedo", que se representa en el Teatro de la Comedia de Madrid.



"Cada palabra sonará como un mazazo. Está todo Quevedo, su reflexión sobre los pobres, sobre los reyes que en vez de mandar duermen, o esos validos que son las polillas de España", aseguró Gerardo Vera, quien considera los textos quevedianos "un monumento filosófico y moral".