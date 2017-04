Charlize Theron, malvada a todo gas

Fue la reina malvada de "Blancanieves" y ahora Charlize Theron se enfrenta a la segunda villana de su carrera, una ciberterrorista sin escrúpulos, en "Fast & Furious 8", la última entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, que ayer presentó en Madrid junto a Vin Diesel.



"Llevo más de 20 años en esta profesión y es bastante chocante que en todo este tiempo solo he interpretado a dos villanas psicóticas, lo que demuestra que este tipo de papeles son un territorio vedado a las mujeres", dijo la actriz y productora sudafricana.



Ese fue un motivo más que suficiente para aceptar el papel de Cipher, la enigmática mujer que seduce a Dom (Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodriguez y Dwayne Johnson.



Durante los primeros años de su trayectoria a Theron (Benoni, Sudáfrica, 1975) le costaba que le ofrecieran papeles basados en algo más que su arrebatadora apariencia física, pero "Monster" (2003), la película con la que ganó el "Oscar" y en la que experimentó una asombrosa transformación, lo cambió todo.



"Después de eso es imposible que nadie diga que soy demasiado guapa para un papel", afirma. "No me interesan los papeles con una sola dimensión, no se trata de si son guapas o no, sino de qué los hace interesantes".



En "Mad Max: Furia en la carretera" (2015) le robó el protagonismo a Tom Hardy como heroína de acción y en "Blancanieves: El cazador y la reina de hielo" (2012) enarboló públicamente la bandera de la igualdad salarial de actores y actrices.



Además, a través de su compañía Denver and Delilah Productions, lleva más de una década produciendo películas propias y ajenas y dando oportunidades a otras mujeres.



"No nacimos con ese propósito, pero de alguna manera nos hemos convertido en ese tipo de productora, y ahora mismo tenemos un buen puñado de historias con papeles interesantes para mujeres", explica.



"Me alegra ser parte de eso, ofrecer a otras mujeres oportunidades que me dieron a mí en su momento, porque estoy convencida de que somos tan buenos como las oportunidades que nos dan", subraya.



Entre esos proyectos como productora hay dos series para Netflix: "Girlboss", basada en la vida de la fundadora del gigante de la moda online Nasty Gal, que se estrenará este mes, y "Mindhunter", lo nuevo de David Fincher.



"Hubo una época en la que la televisión era algo como de segunda categoría, pero ya no", opina la actriz, aunque no cree que cine y televisión deban estar en competición.



"La experiencia de la sala cine y la del salón de tu casa son muy diferentes, una no debe expulsar a la otra, pero lo hará si la calidad de las historias no es suficiente y en ese sentido creo que las nuevas plataformas están subiendo el nivel y obligando a reaccionar".



Además de Theron, la nueva entrega de "Fast & Furious", que se estrena el 13 de abril, cuenta con los nuevos fichajes de Helen Mirren y Scott Eastwood, junto a viejos conocidos de la saga como Kurt Russell y Elsa Pataky.



Todos ellos tratan de colmar el vacío que dejó Paul Walker, estrella de la saga fallecida en accidente de tráfico en noviembre de 2013, cuando aún no había concluido el rodaje de la séptima entrega.



F. Gary Gray, director de "Fast & Furious 8", asegura que su presencia ha sido constante en la concepción y rodaje de esta película y que han sido "muy respetuosos con su legado".